Спікер Путіна назвав анексовані території України «невід'ємною частиною» РФ

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков. Фото: ТАСС

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що окуповані території України є «невід'ємною частиною» Росії, повідомляє ТАСС.

«Ті території, які стали суб'єктами РФ, які записані в Конституції нашої країни, є невід'ємною частиною нашої країни, Росії. Це абсолютно незаперечний факт, факт, що не обговорюється», — сказав Пєсков.

Журналісти також запитали Пєскова, чи не ускладнить переговори щодо завершення російсько-української війни обіцянка президента США Дональда Трампа «повернути Україні якнайбільше територій».

За словами представника Кремля, за збереження політичної волі Росії та США вдасться «пройти процес українського врегулювання».

Війна в Україні — «надто складна і затягнута», додав Пєсков, і ніхто не очікує на «легкі та швидкі» рішення.