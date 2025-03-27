Сырский назвал потери российских оккупантов за время Курской операции ВСУ

С начала Курской операции Силы обороны обезвредили более 55 тыс. оккупантов. Фото: Генштаб

В августе 2024 года украинские военнослужащие начали Курскую операцию, за это время более 20 тысяч российских солдат были ликвидированы. Об этом сообщает главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Генеральный штаб.



По его словам, за семь с половиной месяцев с начала Курской операции общие потери армии РФ составляют более 55 тыс. человек. Из них безвозвратные — более 22,2 тысячи, санитарные — более 31,8 тысяч захватчиков, пленные — более 940 человек.





«Мое почтение воинам на Курском направлении за результативность и стойкость. Благодаря вам держим «санитарную зону» на территории страны-агрессора, блокируем врага на северной границе Сумщины. Уверен, что новые наступления и новые победы у нас впереди», — отметил он.



Ранее мы писали, что общие потери России в живой силе с начала полномасштабного вторжения превысили 900 тысяч человек.