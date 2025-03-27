Сирський назвав втрати російських окупантів за час Курської операції ЗСУ

З початку Курської операції Сили оборони знешкодили понад 55 тис. окупантів. Фото: Генштаб

У серпні 2024 року українські військовослужбовці розпочали Курську операцію, за цей час понад 20 тисяч російських солдатів було ліквідовано. Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє Генеральний штаб.



За його словами, за сім з половиною місяців від початку Курської операції загальні втрати армії РФ становлять понад 55 тис. осіб. З них безповоротні — понад 22,2 тисячі, санітарні — понад 31,8 тисячі загарбників, полонені — понад 940 осіб.





«Моя пошана воїнам на Курському напрямку за результативність та стійкість. Завдяки вам тримаємо «санітарну зону» на території країни-агресора, блокуємо ворога на північному кордоні Сумщини. Впевнений, що нові наступи та нові перемоги у нас попереду», — зазначив він.



Раніше ми писали, що загальні втрати Росії живою силою з початку повномасштабного вторгнення перевищили 900 тисяч осіб.