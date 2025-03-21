С начала 2024 года потери армии РФ составили более полумиллиона — Сырский

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что общие потери России в живой силе с начала полномасштабного вторжения превысили 900 тысяч человек.



«С начала 2024 года, за год и почти три месяца, общие потери российских оккупантов составили более полумиллиона человек (540 790)», — написал Сырский в своем Telegram-канале.

Он выразил благодарность всем, кто вносит вклад в борьбу против российской агрессии.

Ранее подобные данные назвали в министерстве обороны Великобритании. Вероятно, 200 000–250 000 российских солдат были убиты, что является крупнейшими потерями РФ со времен Второй мировой войны.



Напомним, что в ВСУ рассказали, какие потери за два месяца понесли российские войска под городом Покровск Донецкой области.