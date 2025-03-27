Зеленский: от США мы слышали сигналы о компромиссах по территориям, а Европа — стабильна

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что европейские страны сохраняют единую позицию в вопросе непризнания оккупированных Россией украинских территорий. В то же время от Соединенных Штатов, по его словам, звучат тревожные сигналы о возможных компромиссах.



«Очень важно, что Европа на нашей стороне... уважая территориальную целостность и суверенитет, не признавая юридически ни одной из территорий, которую Россия оккупировала, не признавая юридически ни одной из этих территорий российской. Это также очень важно, потому что из США мы слышали сигналы о тех или иных компромиссах по территориям. Мы видели, мы слышали их в медиа. А в Саудовской Аравии об этом мы не говорили», — отметил Зеленский в четверг на пресс-конференции по итогам саммита в Париже, посвященного поддержке Украины и европейской безопасности.



Президент добавил, что особенно важной является скоординированная и единая позиция на европейском континенте — Россия должна понести ответственность за нарушение норм международного права.



Он охарактеризовал саммит в Париже как значимый и вдохновляющий.



«Я считаю, что саммит был очень мотивирующим... Я считаю, что мой диалог с лидерами мотивирует. Считаю, что лидеры все заряжены. Считаю, что лидеры нас не бросают, а будут поддерживать Украину. Это плохой сигнал для Путина», — подчеркнул Зеленский.



Глава государства также подтвердил, что Украина не намерена идти на уступки в вопросе своей территории и независимости: «Мы не собираемся сдаваться, сдавать свои земли, свою независимость».

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц ранее заявил, что Украина, возможно, будет вынуждена согласиться на определенные территориальные уступки в пользу России.



Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью Такеру Карлсону назвал одной из главных преград для завершения войны, развязанной Россией против Украины, вопрос статуса Крыма и оккупированных регионов Донбасса, части Запорожской и Херсонской областей.



Президент Украины также отметил, что вопрос территорий станет одним из самых сложных при обсуждении прекращения войны.



Он добавил, что международные партнеры Украины знают, что Киев не признает оккупированные территории частью России.



«Это моя политическая воля как президента. И это политическая воля нашего народа. Это нарушение международного права и Конституции Украины», — заявил глава государства.



Зеленский также напомнил, что в официальном документе, опубликованном после переговоров Украины и США в Саудовской Аравии в середине марта, вопрос территорий не был отражен, «но это не значит, что этот вопрос не поднимался».