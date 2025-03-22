Спецпосланник Трампа: главная проблема войны — вопрос Крыма и оккупированных территорий

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью Такеру Карлсону назвал одной из главных преград для завершения войны, развязанной Россией против Украины, вопрос статуса Крыма и оккупированных регионов Донбасса, части Запорожской и Херсонской областей.



По его словам, эти территории «русскоязычные», и якобы «на референдумах подавляющее большинство высказались за вхождение в состав России».



«Это ключевой вопрос конфликта», — заявил Уиткофф. Он отметил, что сейчас об этом «не хотят говорить», но это «слон в комнате».



«Россияне де-факто контролируют эти территории. Вопрос в том, признает ли мир это. Сможет ли Зеленский политически выжить, если признает? Это и есть центральный вопрос конфликта», — заявил представитель Трампа.



Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе вновь подтвердил, что Украина не пойдет на признание временно оккупированных территорий российскими, включая Крым.



«Это будет один из самых чувствительных вопросов будущих переговоров. Но для нас красная линия — это признание наших территорий российскими. Мы на это не пойдем», — сказал он на пресс-конференции с президентом Финляндии.



Стив Уиткофф также прокомментировал перспективы вступления Украины в НАТО. По его словам, «Зеленский и его ближайшее окружение фактически признали, что не будут членами Альянса».



При этом он отметил, что обсуждается возможность предоставления Украине аналогов гарантий по 5-й статье Договора НАТО — о коллективной обороне — без предоставления полноправного членства.



Эту идею ранее поддерживала премьер-министр Италии Джорджия Мелони, заявляя, что это может стать «эффективной гарантией безопасности».



Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Украина, возможно, будет вынуждена согласиться на определенные территориальные уступки в пользу России.



Президент США Дональд Трамп заявил, что процесс достижения прекращения огня в Украине развивается позитивно.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не обсуждал с президентом США Дональдом Трампом вопрос юрисдикции Крыма.



