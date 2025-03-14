Советник Белого дома: Украине, возможно, придется уступить некоторые территории России

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Украина, возможно, будет вынуждена согласиться на определенные территориальные уступки в пользу России.



Во время интервью на телеканале Fox News ведущий предположил, что Украина не станет членом НАТО и, возможно, Донбасс или «районы, которые в значительной степени заселены выходцами из России, перейдут к Путину при любом урегулировании». Уолтц согласился с этим утверждением.



«Вы не ошибаетесь. И что важно, мы обсуждаем все эти вещи с обеими сторонами. Мы ведем эти дискуссии с нашими российскими коллегами. Мы обсуждаем эти вопросы с нашими украинскими коллегами. И мы подталкиваем обе стороны вместе с президентом Трампом, главным переговорщиком, который полон решимости положить конец этой войне», — сказал он.



Майк Уолтц также подтвердил, что на переговорах между украинской и американской делегациями в Джидде (Саудовская Аравия) обсуждались вопросы разграничения, на котором должна завершиться война.



«Они (украинская делегация, — ред.) были очень честными. У нас были очень хорошие разговоры. В какой-то момент мы даже достали карту и начали рисовать на ней, как мы собираемся закончить эту войну», — рассказал Уолтц.



По его словам, Украина согласилась с необходимостью двигаться к прекращению огня.



«Украинцы согласились, что нужно переходить к прекращению огня. Все стороны должны двигаться к прекращению огня», — подчеркнул он.



При этом Уолтц отметил, что компромиссы неизбежны.



«Конечно, обе стороны будут иметь свои требования. Конечно, обе стороны должны будут пойти на определенные компромиссы и продемонстрировать дипломатию», — заявил советник Белого дома.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что вопрос Энергодара и Запорожской АЭС поднимался в ходе переговоров между украинской и американской сторонами в контексте контроля над территориями.



Президент Украины также отметил, что вопрос территорий станет одним из самых сложных при обсуждении прекращения войны.



Он добавил, что международные партнеры Украины знают, что Киев не признает оккупированные территории частью России.



«Это моя политическая воля как президента. И это политическая воля нашего народа. Это нарушение международного права и Конституции Украины», — заявил глава государства.



Зеленский также напомнил, что в официальном документе, опубликованном после переговоров Украины и США в Саудовской Аравии, вопрос территорий не был отражен, «но это не значит, что этот вопрос не поднимался».



Ранее глава Кремля Владимир Путин заявил, что согласен с предложением о прекращении боевых действий в Украине, но при условии, что это приведет к долгосрочному миру. По его словам, Россия поддерживает идею временного перемирия на 30 суток, однако остаются важные вопросы, которые необходимо решить.



По данным источников Reuters, среди требований Путина: отказ Украины от вступления в НАТО, передача России контроля над четырьмя украинскими областями, ограничение численности украинской армии, а также ослабление западных санкций. Кроме того, Кремль требует проведения президентских выборов в Украине.



