Зеленський: від США ми чули сигнали про територіальні компроміси, а Європа — стабільна

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що європейські країни зберігають єдину позицію у питанні невизнання окупованих Росією українських територій. Водночас від Сполучених Штатів, за його словами, звучать тривожні сигнали про можливі компроміси.



«Дуже важливо, що Європа на нашому боці... поважаючи територіальну цілісність та суверенітет, не визнаючи юридично жодної з територій, яку Росія окупувала, не визнаючи юридично жодної з цих територій російською. Це також дуже важливо, тому що зі США ми чули сигнали про ті чи інші компроміси територіями. Ми бачили, ми чули їх у медіа. А у Саудівській Аравії про це ми не говорили», — зазначив Зеленський у четвер на пресконференції за підсумками саміту в Парижі, присвяченого підтримці України та європейської безпеки.



Президент додав, що особливо важливою є скоординована та єдина позиція на європейському континенті — Росія має відповідати за порушення норм міжнародного права.



Він схарактеризував саміт у Парижі як значний та такий, що надихає.



«Я вважаю, що мій діалог із лідерами мотивує. Вважаю, що лідери всі заряджені. Вважаю, що лідери нас не кидають, а підтримуватимуть Україну. Це поганий сигнал для Путіна», — наголосив Зеленський.



Глава держави також підтвердив, що Україна не має наміру йти на поступки у питанні своєї території та незалежності: «Ми не збираємося здаватися, здавати свої землі, свою незалежність».

Радник президента США з національної безпеки Майк Волтц раніше заявив, що Україна, можливо, буде змушена погодитися на певні територіальні поступки на користь Росії.



Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф в інтерв'ю Такеру Карлсону назвав однією з головних перепон для завершення війни, розв'язаної Росією проти України, питання статусу Криму та окупованих регіонів Донбасу, частини Запорізької та Херсонської областей.



Президент України також зазначив, що питання територій стане одним із найскладніших під час обговорення припинення війни.



Він додав, що міжнародні партнери України знають, що Київ не визнає окупованих територій частиною Росії.



«Це моя політична воля як президента. І це є політична воля нашого народу. Це порушення міжнародного права та Конституції України», — заявив глава держави.



Зеленський також нагадав, що в офіційному документі, опублікованому після переговорів України та США в Саудівській Аравії в середині березня, питання територій не було відображено, «але це не означає, що це питання не порушувалося».