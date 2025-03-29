«Молнии» сбиты, минометы — ликвидированы: итоги работы операторов беспилотников ВСУ

На Лиманском направлении в Донецкой области операторы батальона беспилотных систем уничтожили значительное количество российской техники за несколько дней.



В результате боевой работы было выведено из строя 14 единиц: боевая машина пехоты, два артиллерийских орудия, четыре миномета, квадроцикл, мотоцикл, камера наблюдения, оборудование Starlink и антенны.



Кроме того, совместно с зенитно-ракетным подразделением удалось ликвидировать два ударных беспилотника «Молния-2».



Видеозапись опубликовала 63-я отдельная механизированная бригада.

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины 27 марта нанесли прицельный удар по российскому пограничному пункту пропуска «Погар» в районе населенного пункта Случевск, Брянская область РФ. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.