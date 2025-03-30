На Херсонщині партизани спалили важливий російський комплекс: деталі

Партизани спалили важливий комплекс росіян у Херсонській області. Фото: ГУР

На окупованій території Херсонщини партизанам вдалося знищити важливий російський комплекс. Вони спалили РЕБ «Лорандіт». Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.



«У ніч на 29 березня рух опору в Херсонській області знищив вантажівку російської армії із встановленим на ній комплексом РЕБ», — йдеться у повідомленні.



За розвідувальними ознаками знищено комплекс радіоелектронної боротьби «Лорандіт».



У ГУР уточнили, що росіяни використовують «Лорандіт» для придушення радіозв'язку та ведення радіоелектронної розвідки. Втрата такого комплексу є суттєвим послабленням можливостей російської армії.



Раніше ми писали, що на Лиманському напрямку на Донеччині оператори батальйону безпілотних систем знищили значну кількість російської техніки за кілька днів.