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На Херсонщині партизани спалили важливий російський комплекс: деталі

30 березня 2025, 12:36

На Херсонщині партизани спалили важливий російський комплекс: деталі

Партизани спалили важливий комплекс росіян у Херсонській області. Фото: ГУР Партизани спалили важливий комплекс росіян у Херсонській області. Фото: ГУР

На окупованій території Херсонщини партизанам вдалося знищити важливий російський комплекс. Вони спалили РЕБ «Лорандіт». Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.

«У ніч на 29 березня рух опору в Херсонській області знищив вантажівку російської армії із встановленим на ній комплексом РЕБ», — йдеться у повідомленні.

За розвідувальними ознаками знищено комплекс радіоелектронної боротьби «Лорандіт».

У ГУР уточнили, що росіяни використовують «Лорандіт» для придушення радіозв'язку та ведення радіоелектронної розвідки. Втрата такого комплексу є суттєвим послабленням можливостей російської армії.

Раніше ми писали, що на Лиманському напрямку на Донеччині оператори батальйону безпілотних систем знищили значну кількість російської техніки за кілька днів.

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