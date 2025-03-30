На Херсонщині партизани спалили важливий російський комплекс: деталі

На окупованій території Херсонщини партизанам вдалося знищити важливий російський комплекс. Вони спалили РЕБ «Лорандіт». Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.
«У ніч на 29 березня рух опору в Херсонській області знищив вантажівку російської армії із встановленим на ній комплексом РЕБ», — йдеться у повідомленні.
За розвідувальними ознаками знищено комплекс радіоелектронної боротьби «Лорандіт».
У ГУР уточнили, що росіяни використовують «Лорандіт» для придушення радіозв'язку та ведення радіоелектронної розвідки. Втрата такого комплексу є суттєвим послабленням можливостей російської армії.
Раніше ми писали, що на Лиманському напрямку на Донеччині оператори батальйону безпілотних систем знищили значну кількість російської техніки за кілька днів.
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