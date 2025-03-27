КНДР могла отправить еще около 3000 солдат в Россию для войны против Украины – данные Южной Кореи

Северная Корея, вероятно, дополнительно отправила около 3000 солдат в Россию в январе и феврале в поддержку войны Москвы против Украины. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи.



Эта оценка была сделана на фоне опасений, что углубление военного сотрудничества между КНДР и Россией может привести к тому, что Москва передаст Пхеньяну передовые технологии вооружения в обмен на развертывание войск.



«Из примерно 11 000 северокорейских солдат, отправленных в Россию, потери составили 4000. И, вероятно, около 3000 или более солдат дополнительно отправили в этом году», – заявили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

Напомним, что ВСУ одним ударом поразили сразу три редкие северокорейские САУ «Коксан» в Курской области.