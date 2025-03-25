ВСУ ликвидировали майора РФ на Белгородщине

Разведчики 225-го отдельного штурмового батальона ликвидировали майора — заместителя командира батальона 83-го мотострелкового полка (в/ч 52034) из состава 69-й гвардейской мотострелковой дивизии Юрия Борисовича Ломкина.

Документы ликвидированного майора. Фото: 225 ОШБ

Судя по всему, это произошло на территории Белгородской области, в районе села Демидовка, где сейчас идут наступательные действия Сил обороны Украины.



Фото его паспорта и водительского удостоверения обнародовал 225-й отдельный штурмовой батальон.

«Кадровый офицер, который при жизни не сделал ничего хорошего, но после смерти стал полезным — помог нам информацией о своих "коллегах". Скоро могут быть хорошие новости», — говорится в сообщении.