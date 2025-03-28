В Краматорске и Славянске СБУ задержала агентов ФСБ и ГРУ: среди шпионов – местная предпринимательница

Задержанная за шпионаж предпринимательница из Краматорска. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала двух российских агентов, которые корректировали авиационные удары РФ по локациям Сил обороны в прифронтовых районах Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



Чтобы получить координаты для управляемых авиабомб, каждый из агентов действовал отдельно на определенной местности и ориентировался на своего куратора из России.



Так, в Краматорске задержали 41-летнюю предпринимательницу, которая под видом выездной торговли продуктами питания шпионила для ФСБ. Она скрыто наблюдала за блокпостами и опорными пунктами обороны, которые проезжала на собственном авто во время коммерческих поездок по территории громады. Одновременно она фиксировала геолокацию военных объектов на гугл-картах для дальнейшего отчета российской спецслужбе.



По данным следствия, женщина попала в поле зрения ФСБ, когда публиковала в Телеграмм-каналах сообщения, в которых пыталась дискредитировать украинских военных.



Еще одним фигурантом оказался 42-летний житель Славянска, который работал на российскую военную разведку – ГРУ.



По инструкции оккупантов мужчина пытался выявить штабы и запасные командные пункты Сил обороны. Для этого обходил местность громады, где шпионил за местами наибольшего сосредоточения украинских войск. Собранные координаты фигурант отправлял ГРУ через анонимный чат в «Одноклассниках».



Во время обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами подрывной деятельности в интересах Кремля.



Следователи СБУ сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.



Фигуранты находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, что в Краматорске СБУ задержала агитатора Кремля, который призывал людей к государственному перевороту в Украине.