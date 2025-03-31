Шпигували за ЗСУ під Лиманом: суд виніс вироки російським агентам, один із них – громадянин РФ

Російський агент під час затримання. Фото: СБУ

Реальні терміни ув'язнення отримали два російські агенти, які шпигували за підрозділами ЗСУ на Лиманському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління СБУ у Донецькій та Луганській областях.



Вони коригували повітряні атаки РФ на бойові позиції Сил оборони України у Донецькій області. Серед основних цілей окупантів були укріпрайони, а також місця базування підрозділів артилерії на Лиманському напрямку. Також за координатами від фігурантів російські загарбники намагалися завдати ударів по адресах тимчасового розселення українських військ.



Співробітники СБУ викрили та затримали агентів внаслідок контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донецької області.



Суд призначив одному з них покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років, а іншому, з огляду на співпрацю зі слідством – 5 років.



Першим із засуджених є 56-річний громадянин Росії, який прибув до України з Москви за кілька днів до початку повномасштабної війни під виглядом відвідування доньки у селищі Райгородок Краматорського району. Влітку 2024 року агента «активувала» ФСБ і визначила для нього завдання.



Ще одним засудженим є житель міста Святогірськ. Він перебував на зв'язку з окупантами через свою знайому місцеву жительку, яка після вторгнення російських військ виїхала на територію РФ.



Суд визнав агентів винними за ст. 114-2 (несанкціоноване розповсюдження інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про підозру екскерівнику «Мінтрансу ЛНР» та колишньому луганському бізнесмену Володимиру Євдохіну.