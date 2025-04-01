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Росія за березень втратила рекордну кількість артилерії з початку війни – Міноборони

01 квітня 2025, 22:15

Росія за березень втратила рекордну кількість артилерії з початку війни – Міноборони

Вогонь українськоъ РСЗВ на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ Вогонь українськоъ РСЗВ на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

У березні українські військові уразили 1644 артилерійські системи російських окупантів. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Це найбільший місячний показник початку широкомасштабного вторгнення Росії. Рекордну кількість артсистем ЗСУ знищили 27 березня – 122 одиниці. Усього за перший квартал 2025 року армія РФ втратила 3990 артилерійських засобів. За перші три місяці минулого року було знищено 2600 артсистем загарбників.

«Цей факт свідчить про вміле ведення нашими артилеристами контрбатарейної боротьби та ефективне застосування безпілотних систем», – зазначили у Міноборони.

Нагадаємо, що у ЗСУ пояснили , чому військові РФ використовують електросамокати на фронті.

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