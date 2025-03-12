Жена заключенного российского боевика, экс-офицера ФСБ Игоря Стрелкова-Гиркина заявила, что в медиа сегодня прошла «волна» фейков о том, что ее муж покончил жизнь самоубийством. Мирослава Регинская заявила, что якобы первоисточником дезинформации является журналист Александр Невзоров.



«С Игорем все в порядке, насколько это возможно в условиях заключения», — сообщила Регинская, указав на то, что стрелков — православный христианин, который так бы никогда не поступил.



При этом Александр Невзоров не писал, что Стрелков покончил с собой. Он указал в Telegram, что фейковая информация появилась в сети в очередной раз, и высказал сомнения в правдивости данной новости.



«Сегодня шалун Гиркин опять "самовыпилился", о чем сообщают “инсайдеры” в системе ФСИН. По всей вероятности и эта кончина — еще не самая последняя. Путинский режим создает все условия для ежедневного умирания», — написал Невзоров в своем посте в Telegram.

В январе 2024 года «экс-министр обороны ДНР» получил четыре года колонии за призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Наказание Гиркин отбывает в колонии города Кирово-Чепецка Кировской области РФ.



Осенью 2024 года он опроверг информацию о своем выходе из колонии и отправке на войну в Украину. В январе 2025 года российский суд отказал в условно-досрочном освобождении боевика.