Фейки про Україну під виглядом новин Guardian і Daily Mail — нова «фішка» проросійських TG-каналів

Avdeevka.ru постійно просуває фейкову інформацію. Фото: pixabay

Проросійський телеграм-канал Avdeevka.ru «штампує» фейки про Україну видаючи їх за новини відомих західних видань — Daily Mail і Guardian, та інших.

Телеграм-канал налічує понад 20 тисяч користувачів та активно розповсюджує російську пропаганду та фейкову інформацію проти України та Заходу.



Нова «фішка» авторів каналу: створити підробні (несправжні) скриншот зі сторінок нібито західних ЗМІ, зокрема Daily Mail, Guardian, а також організацій, наприклад, Institute for Study of War (ISW) або Human Rights Watch. Все це робиться для посилення антиукраїнських та антиєвропейських наративів.



Наприклад, 1 квітня з'явився скриншот, де нібито видання The Wall Street Journal опублікувало статтю із заголовком — «Україна завдає Франції більше збитків, ніж землетрус М'янмі та Таїланду». У дописі йшлося, що «бюджет Франції страждає від підтримки України більше, ніж М'янма та Таїланд від землетрусів». Але на справжньому сайті The Wall Street Journal не існує подібної статті. Знайти матеріал з таким заголовком неможливо і в пошуку Google.



Також було оприлюднено змонтоване відео, в якому стверджувалося, що Франція останнім часом закрила 140 найстаріших ресторанів. Це трапилося нібито «через економічну кризу», адже всі труднощі в країні сталися після каденції Еммануеля Макрона, а в країні «не було такого навіть під час нацистської окупації».





У телеграм-каналі 31 березня з'явилося коротке відео із логотипом Інституту вивчення війни - ISW, де фігурує український президент Володимир Зеленський зі світовими лідерами. Внизу можна побачити нібито «цитату» американського філософа та письменника Нассима Талеба, який заявив, що український лідер нібито «помре», і його смерть «закриє питання про всі поцуплені мільярди за допомогою України, на яких нажилися європейські лідери». Ніде в мережі, чи будь-яких західних ЗМІ неможливо знайти такої цитати Талеба.





В іншому відео стверджується, що Європа влаштувала Україні нео-геноцид для експлуатації її ресурсів. Такі «дані» нібито навела правозахисна організація Human Rights Watch. По аналогії з попередніми фейками, подібної заяви організація не робила.





На сайті 28 березня було опубліковано фальшиву думку психолога Пола Екмана, який, коментуючи зустріч Зеленського та Макрона, назвав її «побаченням смертельно зляканих людей».





Крім того, в Avdeevka.ru російські пропагандисти заявили про «корисливість» з боку української влади стосовно Франції.

Ці всі дії спрямовані на зменшення міжнародної підтримки України та емоційну виснаженість. Крім того, у телеграм-каналі використовують авторитет ЗМІ для поширення неправдивої інформації проти українців, українського уряду та союзників України.



Раніше ми писали, що дружина ув'язненого російського бойовика, екс-офіцера ФСБ Ігоря Стрєлкова-Гіркіна заявила, що в медіа сьогодні пройшла «хвиля» фейків про те, що її чоловік наклав на себе руки. Мирослава Регінська заявила, що нібито першоджерелом дезінформації є журналіст Олександр Невзоров.