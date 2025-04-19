За сутки один человек погиб под обстрелами Донецкой области

За 18 апреля российские военные убили 1 жителя Донетчины — в селе Новое. Об этом сообщили в областной военной администрации.



Еще 2 человека в области за сутки получили ранения — в Александро-Калиновом.



Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



С начала полномасштабного вторжения в области погибли 3148 мирных жителей, 6950 получили ранения.

Глава городской военной администрации Славянска Вадим Лях рассказал о ночной атаке российских дронов. В ночь на 19 апреля под удар попала промзона микрорайонов Лесной и Лиманы.