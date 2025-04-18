Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Число пострадавших в результате утреннего обстрела Харькова возросло до 103

18 апреля 2025, 16:16

Число пострадавших в результате утреннего обстрела Харькова возросло до 103

Число пострадавших в результате утреннего обстрела Харькова возросло до 103

Число пострадавших в результате утренних обстрелов Харькова возросло до 103 человек. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Среди раненых — восемь детей.

Министерство обороны РФ, в свою очередь, заявило, что нанесло удар «высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по ключевым производственным площадкам выпуска беспилотных летательных аппаратов и объектам инфраструктуры военных аэродромов». По утверждению ведомства, «все цели удара достигнуты», а «назначенные объекты поражены».

В то же время в Харьковской области фиксируются многочисленные разрушения и пострадавшие среди гражданского населения. По информации прокуратуры, утром 19 апреля российская армия обстреляла сёла Подолы и Садовод Купянского района.

Около 9 часов утра в результате удара вражеского дрона по Подолу была ранена 60-летняя женщина, повреждены жилые дома. Примерно в 10 утра авиационные удары были нанесены по Садоводу. Три местные жительницы перенесли острую стрессовую реакцию. Один дом разрушен полностью, ещё как минимум пять домов и хозяйственные постройки получили повреждения.

Прокуратура Харьковской области сообщает о начале досудебных расследований по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

ТЕГИ

Места
Харьков
Прочее
последствия обстрела

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

«Хорошая энергетика»: Село в Молдове из-за войны РФ против Украины добилось нулевых счетов за электричество
О том, как умное село стало примером энергетической независимости, как обстоят дела с энергетикой в Молдове в целом, и какова ситуация в соседних Украине и Румынии, разбиралось издание ZdG. 
17 апреля 2025, 15:13
«Что будет с Ванечкой, если я умру раньше, чем Олега обменяют», – жена «осужденного» в РФ по «делу Азова»
Пленного украинца Олега Жаркова «осудили» на 13 лет по «делу Азова». Его смертельно больная жена с сыном в Финляндии надеются только на обмен.
16 апреля 2025, 16:57
Напоить дончан шахтной водой. Группировка «ДНР» выбрала пять шахт
Оккупационные власти Донецка опять столкнулись с серьезным водным кризисом. Распиаренный водовод Дон-Донецк постоянно ломается, графики не работают, местные жители снова возмущены.
16 апреля 2025, 08:00
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:49
На оккупированной Донетчине безработными в этом году признали 39 граждан
09:50
ВСУ ударили по базе РФ под Мариуполем: не менее 10 раненых
19:59
Украинский ученый из Донецка стал подозреваемым: СБУ расследует дело о коллаборационизме
16:58
Возле могил Захарченко, «Гиви» и «Моторолы» в оккупированном Донецке возводят военно-мемориальный комплекс
15:57
Чтобы вернуть жилье в оккупированном Мариуполе, владельцам нужно пройти «фильтрацию» и приехать в город — BBC News
09:20
На Луганщине бывших военнослужащих ВС РФ устроили в школы: в ОВА рассказали, чему оккупанты «учат» детей
23:47
Главное за день: «Суд ДНР» засудил трех «азовцев». Рада продлила военное положение
17:05
В историческом районе Мариуполя оккупанты планируют снести уцелевшие здания
15:37
На оккупированной Донетчине Пушилин перевел «Воду Донбасса» под оперативное управление «Донбасстеплоэнерго»
14:25
В Луганске ФСБ со стрельбой задержала местного жителя: оккупанты его подозревают в «подготовке теракта против депутата ЛНР»
09:39
Россияне повесили плакаты Победы в разрушенном Бахмуте
23:34
Главное за день: Удары по Украине из «Москва-Сити». В США видят возможность сделки с Путиным
19:25
В Донецке российский военный расстрелял сослуживцев и сбежал: его задерживали со стрельбой
14:48
На ВОТ Донетчины «соцслужбы» выспрашивают у пенсионеров данные родственников с Украины
23:00
Главное за день: РФ частично захватила Ямполовку. В Сумах снова взрывы
21:54
В Россию из оккупированной Луганской области вывезут тысячи детей для пропаганды – ОВА
12:21
Оккупанты на ВОТ Херсонщины ищут «нелояльных» через врачей
11:31
В Луганске транспортный коллапс: мосты закрыты, пробки растут
23:00
Главное за день: Десятки погибших в Сумах. Удары по Купянску и Донетчине
23:32
Главное за день: Украина как послевоенный Берлин. РФ атаковала пять областей
все новости
18:36
Жителей Донетчины призывают не собираться массово на Пасху из-за угрозы российских атак
17:40
США предложили союзникам план по заморозке войны в Украине — Bloomberg
17:15
Виновные в убийстве активиста из Бахмута досрочно освобождены — они подписали контракт с ВСУ
17:14
Повторная атака на бригаду РФ, причастную к удару по Сумам: повреждены штаб, казарма и склад вооружения
16:44
В Покровске все въезды в город контролируются российскими FPV-дронами – ГВА
16:28
В Москве «увидели прогресс» в переговорах по Украине — Песков
16:16
Число пострадавших в результате утреннего обстрела Харькова возросло до 103
16:01
ВСУ за сутки уничтожили рекордное количество автотехники российских войск
15:56
Оккупанты сбросили КАБы на школу в Сумской области
15:50
В Украину удалось вернуть тела более 900 погибших воинов
15:48
В Украине под санкции попали Джигурда, «Шаман» и Куклачев
15:31
Российские войска ударили по критической инфраструктуре Константиновки: она повреждена
14:49
На оккупированной Донетчине безработными в этом году признали 39 граждан
13:39
Песков заявил об истечении моратория на удары по энергообъектам Украины
13:32
У бригады «Азов» новый командир родом из Славянска. Кто заменил Дениса Прокопенко
13:19
Военные критикуют перекладку брусчатки в Краматорске
12:46
СБУ задержала экс-чиновницу суда, которая работала на ГРУ и помогала армии РФ наступать на Покровск
12:25
Россия понесла очень большие одномоментные потери во время масштабного штурма под Покровском – ВСУ
12:15
В Киеве тревога из-за угрозы баллистического удара РФ
11:36
США вскоре могут отказаться от попыток добиться мира между Украиной и РФ
все новости
ВИДЕО
Последствия удара по 112-й ракетной бригаде ВС РФ в Ивановской области. Фото: кадр из видео Повторная атака на бригаду РФ, причастную к удару по Сумам: повреждены штаб, казарма и склад вооружения
18 апреля, 17:14
За 25 км от фронта в Краматорске Военные критикуют перекладку брусчатки в Краматорске
18 апреля, 13:19
Владимир — стрелок-зенитчик, сбивший Калибр. Фото: ВС ВСУ Зенитчик ВСУ в темноте сбил ракету «Калибр» из ПЗРК
18 апреля, 11:16
Последствия атаки на Сумы. Фото: Сумская РВА Россия «шахедами» атаковала Сумы: под ударом производство пасок, есть погибший и раненая
18 апреля, 09:13
Сегодня утром россияне обстреляли Харьков: есть погибший и десятки раненых. Фото: Суспільне Харків Один человек погиб, более полусотни ранены в результате российского удара по Харькову — ГВА
18 апреля, 08:16
Массированный российский штурм на Покровском направлении. Фото: кадр из видео Нацгвардейцы разгромили российские войска под Покровском: оккупанты потеряли более 100 единиц техники
17 апреля, 16:43
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор