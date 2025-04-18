Число пострадавших в результате утреннего обстрела Харькова возросло до 103

Число пострадавших в результате утренних обстрелов Харькова возросло до 103 человек. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Среди раненых — восемь детей.

Министерство обороны РФ, в свою очередь, заявило, что нанесло удар «высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по ключевым производственным площадкам выпуска беспилотных летательных аппаратов и объектам инфраструктуры военных аэродромов». По утверждению ведомства, «все цели удара достигнуты», а «назначенные объекты поражены».

В то же время в Харьковской области фиксируются многочисленные разрушения и пострадавшие среди гражданского населения. По информации прокуратуры, утром 19 апреля российская армия обстреляла сёла Подолы и Садовод Купянского района.



Около 9 часов утра в результате удара вражеского дрона по Подолу была ранена 60-летняя женщина, повреждены жилые дома. Примерно в 10 утра авиационные удары были нанесены по Садоводу. Три местные жительницы перенесли острую стрессовую реакцию. Один дом разрушен полностью, ещё как минимум пять домов и хозяйственные постройки получили повреждения.



Прокуратура Харьковской области сообщает о начале досудебных расследований по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).