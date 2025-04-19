За добу одна людина загинула під обстрілом Донецької області

За 18 квітня російські військові вбили 1 мешканця Донеччини — у селі Нове. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.



Ще 2 особи в області за добу зазнали поранень — в Олександро-Калиновому.



Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



З початку повномасштабного вторгнення в області загинуло 3148 мирних жителів, 6950 отримали поранення.

Голова міської військової адміністрації Слов'янська Вадим Лях розповів про нічну атаку російських дронів. У ніч проти 19 квітня під удар потрапила промзона мікрорайонів Лісової та Лимани.