Утром россияне ударили авиабомбами и артиллерией по Константиновской громаде

Константиновская громада сегодня утром попала под массированный обстрел россиян. Фото: ГВА

Рано утром 22 апреля российская армия обстреляла Белокузьминовский старостинский округ Константиновской громады из ствольной артиллерии. Об этом сообщила городская военная администрация.

«Пострадавших нет, повреждены фасады пяти частных домов», — говорится в сообщении.

В это же время агрессор нанес четыре авиаудара по территории коммунального предприятия.

В результате падения авиабомб повреждены административное здание, складские помещения и 15 единиц транспорта. Люди не пострадали, заявили в ГВА.