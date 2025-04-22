Утром россияне ударили авиабомбами и артиллерией по Константиновской громаде

Рано утром 22 апреля российская армия обстреляла Белокузьминовский старостинский округ Константиновской громады из ствольной артиллерии. Об этом сообщила городская военная администрация.
«Пострадавших нет, повреждены фасады пяти частных домов», — говорится в сообщении.
В это же время агрессор нанес четыре авиаудара по территории коммунального предприятия.
В результате падения авиабомб повреждены административное здание, складские помещения и 15 единиц транспорта. Люди не пострадали, заявили в ГВА.
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