В Брянской области РФ дроны ударили по оборонному предприятию

Беспилотники атаковали предприятие оборонного комплекса РФ в Брянской области, там начался пожар. Фото: ASTRA

В России поселок Суземка Брянской области атаковали дроны. Удар пришелся по предприятию, которое производит электронику для оборонного комплекса РФ.

Местные каналы сообщают о масштабном пожаре после дроновой атаки.

Около 22 часов 3 мая местные паблики сообщали о налете БПЛА на Брянскую область и призвали жителей находиться в укрытиях.

Украинский телеграм-канал Ukrainian Militant написал, что БПЛА атаковали завод «Стрела» в поселке Суземка, Брянской области. Предприятие производит электронику для оборонного комплекса России и сотрудничает с корпорацией «Ростех». В результате атаки были повреждены производственные цеха, склад и административное здание.

В Министерстве обороны России между тем проинформировали, что в течение ночи над территорией РФ были сбиты 13 беспилотников, из них — 11 над территорией Ростовской области и 3 — над Брянщиной.

Губернатор Брянской области подтвердил атаку на предприятие, не называя его.

«В результате террористической атаки на промышленном предприятии произошло возгорание, разрушены производственные и административные здания. Пострадавших нет», — написал Богомаз.

Украинская сторона пока официально атаку на предприятие в Суземке не комментировала.

Согласно открытым данным, ОАО «Стрела» специализируется на выпуске трансформаторов, дросселей, автотрансформаторов и другое. Среди партнеров предприятия — «ведущие предприятия в оборонной, авиакосмической, электротехнической, электронной отраслях промышленности и научно-исследовательские институты».

Ранее завод уже атаковали в ноябре 2024 года и в декабре 2023 года.