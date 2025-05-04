У Брянській області РФ дрони вдарили по оборонному підприємству

Безпілотники атакували підприємство оборонного комплексу РФ у Брянській області, там виникла пожежа. Фото: ASTRA

У Росії селище Суземка Брянської області атакували дрони. Удар припав на підприємство, яке виробляє електроніку для оборонного комплексу РФ.

Місцеві канали повідомляють про масштабну пожежу після атаки дрона.

Близько 22 години 3 травня місцеві паблики повідомляли про наліт БПЛА на Брянську область та закликали мешканців перебувати в укриттях.

Український телеграм-канал Ukrainian Militant написав, що БПЛА атакували завод «Стріла» у селищі Суземка Брянської області. Підприємство виготовляє електроніку для оборонного комплексу Росії та співпрацює з корпорацією «Ростех». Внаслідок атаки було пошкоджено виробничі цехи, склад та адміністративну будівлю.

У Міністерстві оборони Росії тим часом поінформували, що протягом ночі над територією РФ було збито 13 безпілотників, з них — 11 над територією Ростовської області та 3 над Брянщиною.

Губернатор Брянської області підтвердив атаку на підприємство, не називаючи його.

«Внаслідок терористичної атаки на промисловому підприємстві сталося займання, зруйновано виробничі та адміністративні будівлі. Постраждалих немає», — написав Богомаз.

Українська сторона поки що офіційно атаку на підприємство в Суземці не коментувала.

Згідно з відкритими даними, ВАТ «Стріла» спеціалізується на випуску трансформаторів, дроселів, автотрансформаторів та інше. Серед партнерів підприємства — «провідні підприємства в оборонній, авіакосмічній, електротехнічній, електронній галузях промисловості та науково-дослідні інститути».

Раніше завод вже атакували у листопаді 2024 року та у грудні 2023 року.