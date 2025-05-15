Войска РФ захватили село в Донецкой области, а также продвинулись в Часов Яре — DeepState

Село Новое в Донецкой области перешло под контроль российских оккупантов. Карта DeepState

Россияне оккупировали село Новое, а также продвинулись в Часов Яре, Малиновке и возле Новой Полтавки Донецкой области.

Об этом утром 15 мая сообщили аналитики проекта DeepState.

«Враг захватил Новое, а также продвинулся в Часов Яре, Малиновке и возле Новой Полтавки», — говорится в сообщении.

Малиновка — село в Покровском районе Донецкой области, где об обострении ситуации аналитики сообщали еще 2 мая. По данным DeepState, там противник активизировался на направлении Малиновка — Новая Полтавка — Новооленевка.

На карте видно, что ВС РФ пытаются продвигаться возле Малиновки в северо-западном и северо-восточном направлениях.