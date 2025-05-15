Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Війська РФ захопили село на Донеччині, а також просунулися в Часовому Ярі — DeepState

15 травня 2025, 09:45

Війська РФ захопили село на Донеччині, а також просунулися в Часовому Ярі — DeepState

Село Нове на Донеччині перейшло під контроль російських окупантів. Карта DeepState Село Нове на Донеччині перейшло під контроль російських окупантів. Карта DeepState

Росіяни окупували село Нове, а також просунулися у Часовому Ярі, Малинівці та біля Нової Полтавки Донецької області.

Про це вранці 15 травня повідомили аналітики проекту DeepState.

«Ворог захопив Нове, а також просунувся у Часовому Ярі, Малинівці та біля Нової Полтавки», — йдеться у повідомленні.

Малинівка — село у Покровському районі Донецької області, де про загострення ситуації аналітики повідомляли ще 2 травня. За даними DeepState, там противник активізувався на напрямі Малинівка — Нова Полтавка — Новооленівка.

На карті видно, що ЗС РФ намагаються просуватися біля Малинівки у північно-західному та північно-східному напрямках.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Війна окупація DeepState просування війск рф
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Вічний вогонь та вічна брехня: «Велика Перемога» як сакральна релігія РФ
Чому Росія святкує День Перемоги 9 травня та позиціонує себе як єдину переможницю
08 травня 2025, 12:52
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:24
Головне за день: Україна запроваджує статус депортованих дітей. Росія сформувала делегацію для переговорів у Стамбулі
17:03
До вирішення проблеми з безпритульними собаками в окупованому Маріуполі залучили Московський зоопарк
16:23
«Начальника» митного поста «Старобільськ» заочно засуджено до 15 років з конфіскацією майна
10:54
В окупованому Маріуполі під час зйомок фільму пошкодили оптоволоконний кабель зв'язку
09:38
Загарбники не збираються відновлювати розбомблений ними ж пологовий будинок в окупованому Маріуполі
08:22
У Криму готелі змушують бронювати номери для військових на літо
23:00
Головне за день: Посланці Трампа летять до Стамбула. Росія зменшує удари по Україні
16:30
У школах Мелітополя старшокласників готують до служби в армії
12:58
Через аварію в низці міст окупованої Донеччини скоротять подачу води
12:12
Українські дрони атакували асфальтобетонний завод у Луганську
11:53
У Луганську відключили мобільний зв'язок під час «святкувань» 12 травня
23:24
Головне за день: У РФ відмовилися їхати на переговори до Туреччини. Удар по Сумщині
14:22
Екс-ватажок угрупування «ДНР» закликав військових до заколоту у разі заморозки війни
12:02
В окупованій частині Запорізької області змінили комендантську годину
23:00
Головне за день: Переговори у Туреччині призначено на 15 травня. Як громадяни Таджикистану опиняються на війні
16:26
У Маріуполі забивають баранів посеред багатоповерхівок: «Руський мир» у дії
15:55
У Сімферополі запустили фейкове медіа «Таврія» на вкраденому обладнанні з Херсона
15:50
11 травня – річниця фейкових «референдумів» на Донбасі, які призвели до кровопролиття
14:04
Окупанти тиснуть на бізнес: м'ясокомбінат у Луганську під загрозою закриття
23:08
Головне за день: Зустріч «коаліції рішучих» у Києві. Пропозиція 30-денного припинення вогню
усі новини
12:55
Рятувальники ліквідовують наслідки удару дронами РФ у Сумській області
12:47
Переговори в Стамбулі перенесено на другу половину дня з ініціативи Туреччини — МЗС РФ
12:36
Зеленський: Рівень делегації РФ на переговорах — бутафорський
12:16
Вдень у Дружківці пролунали потужні вибухи: у місті частково пропало світло
11:53
Армія РФ руйнує Покровськ, а на підступах до міста фіксується постійна загроза дронів
11:12
Одна людина загинула, п'ятеро поранено внаслідок російських обстрілів Донецької області за добу — ОВА
10:45
ЗСУ зірвали масований наступ РФ на Новопавлівському напрямку — Наєв
10:44
У Стамбулі українська делегація має намір обговорювати лише 30-денне припинення вогню — ЗМІ
10:14
ГУР України представило новітні морські дрони серії «Магура»
09:45
Війська РФ захопили село на Донеччині, а також просунулися в Часовому Ярі — DeepState
09:40
ППО збила 62 ударних дрони «Шахед» і нейтралізувала 29 імітаторів
08:46
Російська делегація прибула до Стамбула
08:25
На фронті загинув український актор та телеведучий Максим Неліпа
23:40
Росія нарощує атаки на двох напрямках у Донецькій області – ЗСУ
23:24
Головне за день: Україна запроваджує статус депортованих дітей. Росія сформувала делегацію для переговорів у Стамбулі
23:18
Путін затвердив склад делегації Росії для переговорів з Україною у Стамбулі. Хто до нього увійшов
23:08
Ворог атакує на Лиманському, Краматорському, Покровському напрямках.
22:53
У ЗСУ розповіли, де основні зусилля зосередила російська армія на Торецькому напрямку
22:26
ЗСУ дронами знищили російські танки на Новопавлівському напрямку: кадри
22:26
Україна готова до будь-яких форматів перемовин
усі новини
ВІДЕО
Пожежа після удару БПЛА. Фото: ДСНС Рятувальники ліквідовують наслідки удару дронами РФ у Сумській області
15 травня, 12:55
Сітка від дронів дорогою до Покровська. Фото: кадр із відео Армія РФ руйнує Покровськ, а на підступах до міста фіксується постійна загроза дронів
15 травня, 11:53
Дрони серії «Магура». Фото: ГУР ГУР України представило новітні морські дрони серії «Магура»
15 травня, 10:14
Знищена російська система ППО «Тор» на околицях Каховки. Фото: кадр із відео Українські війська знищили російську систему ППО «Тор» на околицях окупованої Каховки
14 травня, 19:37
НРК ухилився від атаки FPV-дрона. Фото: кадр із відео Оператор НРК обдурив російський FPV-дрон і уникнув удару
14 травня, 11:54
Полонені окупанти. Фото: кадр із відео Росіяни намагалися видати себе за українців, щоб уникнути полону
14 травня, 11:18
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір