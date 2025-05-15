Війська РФ захопили село на Донеччині, а також просунулися в Часовому Ярі — DeepState

Росіяни окупували село Нове, а також просунулися у Часовому Ярі, Малинівці та біля Нової Полтавки Донецької області.
Про це вранці 15 травня повідомили аналітики проекту DeepState.
«Ворог захопив Нове, а також просунувся у Часовому Ярі, Малинівці та біля Нової Полтавки», — йдеться у повідомленні.
Малинівка — село у Покровському районі Донецької області, де про загострення ситуації аналітики повідомляли ще 2 травня. За даними DeepState, там противник активізувався на напрямі Малинівка — Нова Полтавка — Новооленівка.
На карті видно, що ЗС РФ намагаються просуватися біля Малинівки у північно-західному та північно-східному напрямках.
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