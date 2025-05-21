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Белый дом намерен потратить 250 млн долларов на депортацию украинцев из США — WP

21 мая 2025, 11:14

Белый дом намерен потратить 250 млн долларов на депортацию украинцев из США — WP

На депортацию украинских беженцев из США Белый дом планирует потратить 250 млн долларов. Иллюстративное фото На депортацию украинских беженцев из США Белый дом планирует потратить 250 млн долларов. Иллюстративное фото

Администрация Трампа разработала план потратить около 250 миллионов долларов, выделенных на иностранную помощь, на высылку беженцев из зон конфликтов, получивших временную защиту в США. 

Об этом пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на документы министерства внутренней безопасности.

В документах говорится, что под выдворение могут попасть более 200 тысяч украинцев и 500 тысяч гаитян. Они находятся в США в так называемом «временном защищенном статусе», предоставленном еще администрацией Байдена. Помимо этого, упоминаются афганцы, палестинцы, ливийцы, суданцы, сирийцы и йеменцы. 

Миграционная служба ООН не поддерживает возвращение людей ни в одно из этих мест, говорится в проектах документов.

Для возвращения людей во «временном защищенном статусе» в свои страны предлагается использовать средства со счета для иностранной помощи США. Туда они поступают из фондов помощи миграции и беженцам, которые традиционно использовались для помощи беженцам в США и помощи тем, кто возвращается в свои страны — но когда там становится безопасно.

Проекты документов были помечены как «предварительные», пишет The Washington Post. Пресс-секретарь министерства внутренней безопасности Триша Маклафлин охарактеризовала их как «устаревшие». По ее словам, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм «не приняла окончательного решения» о временном защищенном статусе для граждан Украины или Гаити.

Тем не менее, как указывает The Washington Post, на прошлой неделе министерство и Госдепартамент подписали соглашение, в котором подробно описывается тот же процесс и указывается сумма в 250 миллионов долларов в виде иностранной помощи, но не называются граждане конкретных стран, которых планируется высылать.

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