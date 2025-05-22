Российский дрон атаковал медийщиков и военных под Покровском

Съемочная группа национального польского телевещателя TVP «Вот Так» попала под удар российского FPV-дрона.

Корреспондент издания Вячеслав Лакомкин вместе с бойцами 68-й бригады ВСУ попал под удар российского дрона в районе Покровска. Об этом сообщил сам журналист.

Никто из группы не пострадал. Лакомкин предположил, что дрон находился на крыше одного из домов и поджидал украинский автомобиль.

По его словам, дрон взорвался всего в нескольких метрах от внедорожника, на котором ехала съемочная группа и украинские военнослужащие.

«Мы заезжали в Покровск ночью. Подъезжали на скорости 140 км/ч, а в самом городе сбросили до сотни — маневрировали между сожженными машинами на дорогах. В городе ехали с открытыми окнами, чтобы, если что, можно было услышать дрон», — рассказал журналист.

Корреспондент отметил, что на внедорожнике был включен прибор радиоэлектронной борьбы, стояли детекторы беспилотников, но никаких сигналов они не зафиксировали.

Напомним, украинские радиоэлектронщики ищут противодействие вражеским беспилотникам на основе искусственного интеллекта.

Благодаря ИИ вражеские дроны могут летать над трассами, выискивая внизу военные машины.