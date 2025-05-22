Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Российский дрон атаковал медийщиков и военных под Покровском

22 мая 2025, 20:51

Российский дрон атаковал медийщиков и военных под Покровском

Российский дрон атаковал медийщиков и военных под Покровском

Съемочная группа национального польского телевещателя TVP «Вот Так» попала под удар российского FPV-дрона.

Корреспондент издания Вячеслав Лакомкин вместе с бойцами 68-й бригады ВСУ попал под удар российского дрона в районе Покровска. Об этом сообщил сам журналист.

Никто из группы не пострадал. Лакомкин предположил, что дрон находился на крыше одного из домов и поджидал украинский автомобиль.

По его словам, дрон взорвался всего в нескольких метрах от внедорожника, на котором ехала съемочная группа и украинские военнослужащие.

«Мы заезжали в Покровск ночью. Подъезжали на скорости 140 км/ч, а в самом городе сбросили до сотни — маневрировали между сожженными машинами на дорогах. В городе ехали с открытыми окнами, чтобы, если что, можно было услышать дрон», — рассказал журналист.

Корреспондент отметил, что на внедорожнике был включен прибор радиоэлектронной борьбы, стояли детекторы беспилотников, но никаких сигналов они не зафиксировали.

Напомним, украинские радиоэлектронщики ищут противодействие вражеским беспилотникам на основе искусственного интеллекта.
Благодаря ИИ вражеские дроны могут летать над трассами, выискивая внизу военные машины.

ТЕГИ

Места
Украина Донецкая область Покровск
Организации
военнослужащие ВСУ
Прочее
Журналисты атака дрона съемочная группа
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Вечный огонь и вечная ложь: «Великая Победа» как сакральная религия РФ
Почему Россия празднует День Победы 9 мая и позиционирует себя как единственного победителя
08 мая 2025, 12:52
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:46
«ДНР» заявила о 8 пострадавших в поселке под Ясиноватой после обстрела
13:52
На оккупированной Луганщине закроют более 100 школ в 2025 году: в ОВА назвали основную причину
10:10
Четверо «кадыровцев» подорвались на УАЗе под Скадовском
00:02
Главное за день: Годовщина падения Мариуполя. В Испании убит экс-чиновник Януковича
21:56
Жителям в оккупированной Донетчине дают воду один раз в два дня
16:22
На оккупированной Донетчине мобильный оператор «Феникс» с 1 июня повышает стоимость ряда тарифных пакетов
15:18
В Севастополе давят на магазины за отказ «праздновать» 9 мая
14:20
Три года назад российские войска захватили Мариуполь
11:48
Россия готовит детей на оккупированной Луганщине к войне против Украины. Что известно
09:43
ФСБ задержала жительницу оккупированного Донецка: ее подозревают «в финансировании ВСУ»
23:00
Главное за день: РФ ударила по пассажирскому автобусу в Херсоне. Украина начнет учитывать страховой стаж за рубежом
15:54
Оккупационный «мэр» Мариуполя заявил о возможном создании на «Азовстали» постиндустриального парка
23:00
Главное за день: Трамп и Путин обсудили перемирие. Пушилин предлагает не восстанавливать Донбасс, а показывать туристам
17:07
ВСУ ликвидировали воевавшего на стороне оккупантов боксера из Донецка: раньше он соревновался с Усиком и Ломаченко
15:17
Пушилин заявил, что разрушенные районы Донецкой области можно не отстраивать, а показывать туристам
13:30
В Донецке мужчин до 50 лет заносят в списки для комендатуры
12:57
В оккупированном Крыму в результате атаки уничтожен склад с боеприпасами и четыре помещения ВС РФ
11:30
Экипаж МиГ-29 ВСУ уничтожил штаб оккупантов в Новой Каховке
10:32
СБУ уничтожила РЛС и склады РФ на газовых платформах в Черном море
14:08
На Луганщине людям не продают лекарств
все новости
22:23
Оккупанты взяли под контроль Новую Полтавку в Донецкой области — DeepState
21:59
Продюсера «Грибов» и Quest Pistols признали виновным в пропаганде войны — суд дал 10 лет
21:51
Роскомнадзор заблокирует любой контент без суда и следствия
20:51
Российский дрон атаковал медийщиков и военных под Покровском
20:46
«ДНР» заявила о 8 пострадавших в поселке под Ясиноватой после обстрела
19:58
На Харьковщине украинские пограничники уничтожили вражескую технику
19:55
С оккупированных территорий эвакуировали еще девятерых детей
19:22
Министр финансов Украины предложил ЕС поучаствовать в финансировании ВСУ
19:21
Ухудшилась ситуация в районе отрезка Новополь-Зеленое Поле-Новоселка на Запорожском направлении
18:28
Сухопутными войсками РФ теперь командует генерал, причастный к оккупации Мариуполя и Авдеевки
18:18
Американские сенаторы подозревают, что Путин «играет в игры» и не стремится к окончанию войны
18:07
Путин приказал создать «буферную зону» на границе с Украиной — что это значит
17:52
Авиаудар КАБами по Степногорску: разрушен жилой квартал
17:48
Беспилотники ударили по оборонному заводу в Туле: три дня назад его сотрудников награждал Путин
17:13
Украинские дроны уничтожили эшелон ПВО РФ на Донетчине
16:33
Россия передала Украине список для обмена по формуле «1000 на 1000»
16:07
Убийство Портнова в Испании: расстрелян у ворот школы, подозреваемые пока не задержаны
16:00
Россия осудила за «терроризм» 128 бойцов ВСУ, взятых в плен под Курском
15:37
В Славянске восстановили клинико-диагностическую лабораторию: она была повреждена обстрелом в 2024 году
15:22
Украинские FPV-дроны поразили ЗРК «Бук» и РСЗО «Ураган» ВС РФ
все новости
ВИДЕО
Ухудшилась ситуация в районе отрезка Новополь-Зеленое Поле-Новоселка на Запорожском направлении Ухудшилась ситуация в районе отрезка Новополь-Зеленое Поле-Новоселка на Запорожском направлении
22 мая, 19:21
Авиаудар РФ по Степногорску. Фото: кадр из видео Авиаудар КАБами по Степногорску: разрушен жилой квартал
22 мая, 17:52
Удар по ПВО войск РФ на Донецком направлении. Фото: кадр из видео Украинские дроны уничтожили эшелон ПВО РФ на Донетчине
22 мая, 17:13
FPV-дрон ВСУ преследует «Бук-М1» оккупантов. Фото: кадр из видео Украинские FPV-дроны поразили ЗРК «Бук» и РСЗО «Ураган» ВС РФ
22 мая, 15:22
Пост РФ в направлении Кремля. Фото: кадр из видео У Кремля выставили посты с техникой, работает РЭБ
22 мая, 13:19
Эвакуации раненого бойца. Фото: кадр из видео ВСУ под обстрелом вытащили тросом раненого бойца
22 мая, 12:45
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор