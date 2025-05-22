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Російський дрон атакував медійників та військових під Покровськом

22 травня 2025, 20:51

Російський дрон атакував медійників та військових під Покровськом

Російський дрон атакував медійників та військових під Покровськом

Знімальна група національного польського телемовника TVP «От Так» потрапила під удар російського FPV-дрону.

Кореспондент видання В'ячеслав Лакомкін разом із бійцями 68-ї бригади ЗСУ потрапив під удар російського дрона в районі Покровська. Про це повідомив сам журналіст.

Ніхто із групи не постраждав. Лакомкін припустив, що дрон знаходився на даху одного з будинків і чекав на український автомобіль.

За його словами, дрон вибухнув лише за кілька метрів від позашляховика, на якому їхала знімальна група та українські військовослужбовці.

«Ми заїжджали до Покровська вночі. Під'їжджали на швидкості 140 км/год, а самому місті скинули до сотні — маневрували між спаленими машинами на дорогах. У місті їхали з відчиненими вікнами, щоб, якщо що, можна було почути дрон», — розповів журналіст.

Кореспондент зазначив, що на позашляховику було включено пристрій радіоелектронної боротьби, стояли детектори безпілотників, але жодних сигналів вони не зафіксували.

Нагадаємо, українські радіоелектронники шукають протидію ворожим безпілотникам на основі штучного інтелекту.
Завдяки ШІ ворожі дрони можуть літати над трасами, вишукуючи внизу військові машини.

ТЕГИ

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Донецька область Покровськ Україна
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Вибух атака дрону знімальна група
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