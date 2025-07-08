«Лезут, как тараканы»: в DeepState рассказали о продвижении российских войск в Запорожской области

Ситуация вблизи сел Лобковое и Степовое на Запорожье. Фото: карта DeepState

Российские войска оккупировали село Лобковое и продвинулись вблизи села Степовое в Запорожской области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



После активизации оккупантов в марте и активных продвижений в конце этого же месяца ВСУ удалось стабилизировать ситуацию, а россияне не смогли развить темп своих успехов по отрезку Лобковое-Малые Щербаки-Щербаки. Но имеющаяся и преобладающая в количестве пехота ВС РФ в этом районе продолжила свое давление на позиции Сил обороны Украины, как они это делают практически на всех участках фронта. Также у захватчиков там есть достаточно сильная поддержка дронов. Они наносят поражение как по бойцам, так и по любому передвижению, которое они обнаруживают, чтобы усложнить удержание позиций.



«Постоянным давлением они смогли занять Лобковое и закрепиться в нем. Обходили его со всех сторон и лезут в этом районе, как тараканы, прячась в постройках, подвалах, руинах и так далее. Наши пилоты постоянно охотятся на россиян и пытаются уничтожать их как можно больше. Такая же ситуация как в районе Степового, так и в целом по всей ЛБС этого отрезка», – отметили аналитики.



Техника в этом районе не применяется. Войска России атакуют небольшими группами пехоты, чаще всего по несколько человек, прячутся, насыщаются в каком-то месте и продолжают атаковать. Активно применяют так называемые «плащи-невидимки», усложняющие возможность заметить оккупантов при передвижении. Также росиияне не бегут по посадкам и полям в процессе штурма к какой-то точке, а медленно ползут, тратя хоть и много на это времени, но увеличивают вероятность подобраться к позициям украинских бойцов максимально близко и выжить при охоте дронами.



«Бойцы Сил обороны продолжают держать свои позиции, пилоты активно стараются охотиться на российскую пехоту и уничтожать ее, но орда россиян с безразличием к потерям часто дает свои результаты. Надо больше средств поражения», – заявили в DeepState.

Напомним, что армия РФ планирует снова использовать химическое оружие против ВСУ, разведка перехватила разговор.