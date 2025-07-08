«Лізуть, як таргани»: у DeepState розповіли про просування російських військ у Запорізькій області

Ситуація поблизу сіл Лобкове та Степове на Запоріжжі. Фото: карта DeepState

Російські війська окупували село Лобкове та просунулися поблизу села Степове у Запорізькій області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Після активізації окупантів у березні та активних просувань наприкінці цього ж місяця ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію, а росіяни не змогли розвинути темп своїх успіхів по відрізку Лобкове-Малі Щербаки-Щербаки. Але наявна і переважаюча в кількості піхота ЗС РФ у цьому районі продовжила свій тиск на позиції Сил оборони України, як вони це роблять практично на всіх ділянках фронту. Також у загарбників там є досить сильна підтримка дронів. Вони завдають ураження як по бійцях, так і по будь-якому пересуванню, яке вони виявляють, щоб ускладнити утримання позицій.



«Постійним тиском вони змогли зайняти Лобкове та закріпитися у ньому. Обходили його з усіх боків і лізуть у цьому районі, як таргани, ховаючись у будівлях, підвалах, руїнах і таке далі. Наші пілоти постійно полюють на росіян і намагаються знищувати їх якнайбільше. Така сама ситуація як у районі Степового, так і в цілому по всій ЛБЗ цього відрізку», – зазначили аналітики.



Техніка у цьому районі не застосовується. Війська Росії атакують невеликими групами піхоти, найчастіше по кілька людей, ховаються, насичуються в якомусь місці та продовжують атакувати. Активно застосовують так звані «плащі-невидимки», що ускладнюють можливість помітити окупантів при пересуванні. Також росіяни не біжать посадками та полями в процесі штурму до якоїсь точки, а повільно повзуть, витрачаючи хоч і багато на це часу, але збільшують ймовірність підібратися до позицій українських бійців максимально близько і вижити при полюванні дронами.



«Бійці Сил оборони продовжують тримати свої позиції, пілоти активно намагаються полювати на російську піхоту та знищувати її, але орда росіян із байдужістю до втрат часто дає свої результати. Потрібно більше засобів ураження», – заявили у DeepState.

Нагадаємо, що армія РФ планує знову використати хімічну зброю проти ЗСУ, розвідка перехопила розмову.