Паровоз не доехал до Токмака: оккупанты боятся ехать ближе к фронту

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко опубликовал в Telegram-канале видео движения бронепоезда российских войск.



На фоне потерь сразу трех поездов только в Запорожской области и только за этот месяц, россияне решили эффектно напомнить о себе и запустили ролик с подписью «наш паровоз, вперед летит, в коммуне остановка».



Вот только что-то мешает подогнать этот «героический» бронепоезд поближе к Токмаку — туда, где его действительно можно было бы проверить в боевых условиях. Видимо, это тоже часть «ТикТок-армии Ахмата», — иронизирует Андрющенко.

Напомним, на временно оккупированной территории Запорожской области украинские военнослужащие 22 июня уничтожили железнодорожные цистерны с горючим российских оккупантов.