Паровоз не доїхав до Токмака: окупанти бояться їхати ближче до фронту

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко опублікував у Telegram-каналі відео руху бронепоїзда російських військ.



На тлі втрат одразу трьох поїздів лише у Запорізькій області і лише за цей місяць, росіяни вирішили ефектно нагадати про себе та запустили ролик із підписом «наш паровоз, уперед летить, у комуні зупинка».



Ось тільки щось заважає підігнати цей «героїчний» бронепоїзд ближче до Токмака — туди, де його справді можна було б перевірити у бойових умовах. Очевидно, це також частина «ТікТок-армії Ахмата», — іронізує Андрющенко.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій території Запорізької області українські військовослужбовці 22 червня знищили залізничні цистерни із пальним російських окупантів.