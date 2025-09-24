Трамп впервые заявил о возможности полной победы Украины

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Скриншот

От обещаний «закончить войну за 24 часа» до заявления о возвращении всех территорий — Дональд Трамп кардинально меняет позицию по Украине. Эксперты считают, что это может стать переломным моментом как для Киева, так и для Кремля. Впервые президент США публично заявил: «Украина может вернуть все свои территории». Эти слова прозвучали после его встречи с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал заявление Трампа историческим. По его словам, оно открывает путь к новому уровню поддержки Украины — от поставок высокотехнологичного оружия до экономического давления на покупателей российской нефти и газа, включая Китай, Индию и Бразилию.

Несколько месяцев назад Трамп предлагал заморозить войну, фактически оставив за Россией оккупированные территории. Теперь же он говорит о восстановлении Украины в границах 1991 года. Аналитики объясняют это изменением предвыборной стратегии: Трампу необходимо демонстрировать силу и перед Путиным, и перед американскими избирателями.



Другим приоритетом стала экономика. Санкции постепенно подтачивают российский энергетический сектор, и Трамп намекает на ключевую роль Китая. Если США и Европа найдут общий язык с Пекином, Москва может оказаться в еще большей изоляции. Речь идет и о новых форматах сотрудничества: не о безвозмездной помощи, как во времена Байдена, а о крупных контрактах. Украина и партнеры оплачивают поставки, США обеспечивают оружием — от дронов и систем ПВО до высокоточной артиллерии. Кроме того, Киев готов продавать американцам собственные разработки, чтобы усиливать армию и привлекать дополнительные ресурсы.



При этом аналитики сомневаются, что Вашингтон готов к вводу иностранных войск. Скорее США останутся в роли поставщика оружия и политического союзника, чем непосредственного участника войны. Подробнее смотрите в авторском видео журналистов «Новости Донбасса»

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что остановить агрессию России во главе с Владимиром Путиным дешевле и эффективнее сейчас, чем в будущем.