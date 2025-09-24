Трамп вперше заявив про можливість повної перемоги України

Президенти США та України Дональд Трамп та Володимир Зеленський. Скріншот

Від обіцянок «закінчити війну за 24 години» до заяви про повернення всіх територій — Дональд Трамп кардинально змінює позицію щодо України. Експерти вважають, що це може стати переломним моментом як для Києва, так і Кремля. Вперше президент США публічно заявив: Україна може повернути всі свої території. Ці слова пролунали після зустрічі з Володимиром Зеленським на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем назвав заяву Трампа історичною. За його словами, вона відкриває шлях до нового рівня підтримки України — від постачання високотехнологічної зброї до економічного тиску на покупців російської нафти та газу, включаючи Китай, Індію та Бразилію.

Кілька місяців тому Трамп пропонував заморозити війну, фактично залишивши за Росією окуповані території. Тепер він говорить про відновлення України в кордонах 1991 року. Аналітики пояснюють це зміною передвиборчої стратегії: Трампу необхідно демонструвати силу і перед Путіним, і перед американськими виборцями.



Іншим пріоритетом стала економіка. Санкції поступово підточують російський енергетичний сектор, і Трамп натякає на ключову роль Китаю. Якщо США та Європа порозуміються з Пекіном, Москва може опинитися в ще більшій ізоляції. Йдеться і про нові формати співробітництва: не про безоплатну допомогу, як за часів Байдена, а про великі контракти. Україна та партнери оплачують постачання, США забезпечують зброєю — від дронів та систем ППО до високоточної артилерії. Крім того, Київ готовий продавати американцям власні розробки, щоб посилювати армію та залучати додаткові ресурси.



При цьому аналітики мають сумніви, що Вашингтон готовий до введення іноземних військ в Україну. Швидше за усе США залишаться у ролі постачальника зброї та політичного союзника, ніж безпосереднього учасника війни. Детальніше дивіться в авторському відео журналістів «Новини Донбасу»

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу на загальних дебатах Генеральної Асамблеї ООН заявив , що зупинити агресію Росії на чолі з Володимиром Путіним дешевше та ефективніше зараз, ніж у майбутньому.