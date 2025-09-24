Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Трамп вперше заявив про можливість повної перемоги України

24 вересня 2025, 22:33

Трамп вперше заявив про можливість повної перемоги України

Президенти США та України Дональд Трамп та Володимир Зеленський. Скріншот Президенти США та України Дональд Трамп та Володимир Зеленський. Скріншот

Від обіцянок «закінчити війну за 24 години» до заяви про повернення всіх територій — Дональд Трамп кардинально змінює позицію щодо України. Експерти вважають, що це може стати переломним моментом як для Києва, так і Кремля. Вперше президент США публічно заявив: Україна може повернути всі свої території. Ці слова пролунали після зустрічі з Володимиром Зеленським на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем назвав заяву Трампа історичною. За його словами, вона відкриває шлях до нового рівня підтримки України — від постачання високотехнологічної зброї до економічного тиску на покупців російської нафти та газу, включаючи Китай, Індію та Бразилію.

Кілька місяців тому Трамп пропонував заморозити війну, фактично залишивши за Росією окуповані території. Тепер він говорить про відновлення України в кордонах 1991 року. Аналітики пояснюють це зміною передвиборчої стратегії: Трампу необхідно демонструвати силу і перед Путіним, і перед американськими виборцями.

Іншим пріоритетом стала економіка. Санкції поступово підточують російський енергетичний сектор, і Трамп натякає на ключову роль Китаю. Якщо США та Європа порозуміються з Пекіном, Москва може опинитися в ще більшій ізоляції. Йдеться і про нові формати співробітництва: не про безоплатну допомогу, як за часів Байдена, а про великі контракти. Україна та партнери оплачують постачання, США забезпечують зброєю — від дронів та систем ППО до високоточної артилерії. Крім того, Київ готовий продавати американцям власні розробки, щоб посилювати армію та залучати додаткові ресурси.

При цьому аналітики мають сумніви, що Вашингтон готовий до введення іноземних військ в Україну. Швидше за усе США залишаться у ролі постачальника зброї та політичного союзника, ніж безпосереднього учасника війни. Детальніше дивіться в авторському відео журналістів «Новини Донбасу»

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу на загальних дебатах Генеральної Асамблеї ООН заявив , що зупинити агресію Росії на чолі з Володимиром Путіним дешевше та ефективніше зараз, ніж у майбутньому.

ТЕГИ

Місця
Україна-США
Інше
повернення українських кордонів
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
18:23
Війна та море: як Росія руйнує екосистему Азовського та Чорного морів
16:55
В окупованому Луганську представили підручники «Донбас та Новоросія»: росіяни переписують історію регіону – ОВА
12:18
Окупанти розосереджують склади боєприпасів після удару ЗСУ по дронах на Луганщині
21:51
На окупованій Донеччині винесли «вироки» двом бійцям «Азова»: їх обвинувачують у «вбивстві» жителів Маріуполя
21:13
На окупованій Луганщині об'єкти критичної інфраструктури не витримують навантажень – ОВА
15:45
До порту окупованого Криму вперше зайшло китайське судно — ЗМІ
14:56
Кремль перетворює населення на окупованих українських територіях на ресурс для війни
10:50
В окупованому Криму внаслідок атаки пошкоджено об'єкти ППО та військова інфраструктура — ASTRA
20:14
На окупованій Луганщині жителі зможуть дивитися лише 20 телеканалів: усі вони з пропагандою РФ – ОВА
16:30
Представники окупаційної адміністрації намагаються встановити місцезнаходження Володимира Сальдо
12:54
Листівки біля телевежі в Білогірську: відповідь окупантам від партизанів
09:51
Українські військові спалили два літаки-амфібії Бе-12 «Чайка» та вертоліт Мі-8 у Криму
09:07
Окуповані території України обмежать у фінансуванні — ЦНС
16:16
ЗСУ б'ють по місцях концентрації окупантів: завдано удару по Василівці у Запорізькій області
13:24
В окупованому Первомайську Луганщини після удару дрону спалахнув резервуар з паливом
11:33
Спецпідрозділ ГУР «Примари» знищили російські геліокоптери та РЛС у Криму
12:59
Без води залишилося близько 250 тисяч людей на окупованій Луганщині
20:56
Окупанти розстріляли пенсіонерів на Херсонщині: з'явилися деталі
16:49
На окупованій Луганщині у шахті зірвалися вагонетки з вугіллям: є загиблий та постраждалі шахтарі
15:55
Окупанти намагаються приховати розстріл мирних жителів на Херсонщині
усі новини
22:33
Трамп вперше заявив про можливість повної перемоги України
21:42
На Івано-Франківщині атакували ТЦК: поліція шукає учасників та втікачів
20:57
Литва продовжила тимчасовий захист українців до березня 2027 року
20:05
Воєнні дії на південному сході України: окупанти збільшують контроль над територіями
19:29
У Слов'янську — обстріли: пошкоджено будинки, постраждала жінка
18:53
Зеленський: Зупинити Путіна зараз дешевше, ніж будувати захисні бункери
18:23
Війна та море: як Росія руйнує екосистему Азовського та Чорного морів
17:49
Зеленський: Україна не має парадних ракет, але є дрони на тисячі кілометрів
16:55
В окупованому Луганську представили підручники «Донбас та Новоросія»: росіяни переписують історію регіону – ОВА
16:52
У Краматорську під час пожежі загинув чоловік
16:50
У Сочі евакуювали пляжі через загрозу атаки морських дронів
16:31
Після атаки дронів у Новоросійську введено режим НС
16:30
У НАТО назріває розкол щодо питання: збивати чи ні російські літаки
16:12
У Генштабі підтвердили удар по НПЗ у Башкортостані РФ: на заводі триває пожежа
16:04
ССО та ГУР влаштували засідку на транспорт російських військ у тилу РФ
15:53
ЗСУ зупинили сотню окупантів із бронетехнікою на Донбасі
15:52
Медведєв вирішив заспокоїти росіян після заяв Трампа на підтримку України
15:45
Окупанти вдарили ракетами по одному із навчальних центрів Сил оборони
15:26
Зеленський назвав Казахстан серед країн, де можлива зустріч із Путіним
14:48
Російська авіація скинула три авіабомби на Костянтинівку: загинули дві людини, ще вісім – поранені
усі новини
ВІДЕО
Президенти США та України Дональд Трамп та Володимир Зеленський. Скріншот Трамп вперше заявив про можливість повної перемоги України
24 вересня, 22:33
Будівля ТЦК у Калуші. Скріншот На Івано-Франківщині атакували ТЦК: поліція шукає учасників та втікачів
24 вересня, 21:42
Ілюстративне фото Воєнні дії на південному сході України: окупанти збільшують контроль над територіями
24 вересня, 20:05
Наслідки обстрілу у Слов'янську 24 вересня. Фото: Слов'янська міська військова адміністрація У Слов'янську — обстріли: пошкоджено будинки, постраждала жінка
24 вересня, 19:29
Азовське море. Скріншот Війна та море: як Росія руйнує екосистему Азовського та Чорного морів
24 вересня, 18:23
Президент України Володимир Зеленський на Генасамблеї ООН. Скріншот Зеленський: Україна не має парадних ракет, але є дрони на тисячі кілометрів
24 вересня, 17:49

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір