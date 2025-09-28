На Донецком направлении зафиксировано более 20 атак армии РФ — Генштаб

Фото: Генеральный штаб ВСУ

В оперативной сводке Генерального штаба ВСУ за 28 сентября сообщается о новых попытках российских войск прорвать оборону на разных участках фронта, в том числе на Донецком направлении, где идут наиболее ожесточенные бои.



На Лиманском направлении враг трижды пытался атаковать в районах Колодязей, Торского и в сторону Ставков. Все попытки были отражены украинскими защитниками. В Сиверском секторе Силы обороны остановили четыре штурма возле Федоровки, Серебрянки, а также в сторону Ямполя и Дроновки.



На Краматорском направлении зафиксирована одна атака противника в сторону Предтечиного, которая завершилась безуспешно.

В районе Торецка агрессор предпринял пять попыток наступления — возле Щербиновки, Степановки, Плещеевки, Полтавки и Русиного Яра. Два боя там продолжаются.

На Покровском направлении, которое остается одним из самых напряженных на Донетчине, зафиксировано 18 атак врага. Бои шли в районах Красного Лимана, Лисовки, Зверового, Котлиного, Удачного, Молодецкого, а также в сторону Мирнограда, Родинского и Балагана. Одно боестолкновение еще не завершилось.

В Новопавловском районе украинские защитники отбили три атаки возле Тернового и в направлении Андреевки-Клевцового. Еще один бой продолжается. На Гуляйпольском направлении защитники Украины держат оборону под Полтавкой, где противник ведет сразу две атаки. Российская авиация также нанесла удары по Зализничному и Новоселовке.

На Ореховском направлении наступательных действий со стороны оккупантов не было. На Приднепровском направлении оккупанты дважды пытались продвинуться, но безуспешно, понеся потери. Также зафиксирован авиаудар по Ольговке.

Напомним, российские войска расширяют «серую зону» в Донецкой области и захватывают лесополосы в Запорожской и Днепропетровской областях.