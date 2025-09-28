Российские войска расширяют «серую зону» в Донецкой области и захватывают лесополосы в Запорожской и Днепропетровской областях

В Покровском районе Донецкой области, восточнее Мирнограда, расширилась «серая зона» — она охватила западную окраину Новоэкономического и территорию возле закрытого вентствола №3 шахты «Капитальная». Российские войска продолжают наступать небольшими группами, сообщается в сводке PETRENKO ✙.



В Запорожской области российские подразделения продвинулись западнее и южнее Ольговского — в сторону Полтавки и Охотничьего. Кроме того, западнее и севернее Новоивановки противник занял лесополосу и развивает атаки на Нововасильевское и Новониколаевку, за которыми расположена Успеновка, одна из ключевых целей наступления.

В Днепропетровской области российские силы закрепились на западной окраине Калиновского, захватив ферму и продвигаясь вдоль лесополос в западном и южном направлениях. Также севернее Березового они продвинулись вперед и продолжают атаки на Сосновку.

Скриншот: t.me/petrenko

Напомним, российские войска продвинулись на территории сразу трех областей Украины — Запорожской, Днепропетровской и Донецкой.