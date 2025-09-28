На Донецькому напрямку зафіксовано понад 20 атак армії РФ — Генштаб

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

В оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ за 28 вересня повідомляється про нові спроби російських військ прорвати оборону на різних ділянках фронту, у тому числі на Донецькому напрямку, де тривають найзапекліші бої.



На Лиманському напрямку ворог тричі намагався атакувати в районах Колодязів, Торського та у бік Ставків. Усі спроби було відбито українськими захисниками. У Сіверському секторі Сили оборони зупинили чотири штурми біля Федорівки, Серебрянки, а також у бік Ямполя та Дронівки.



На Краматорському напрямку зафіксовано одну атаку противника у бік Предтечиного, яка завершилася безуспішно. У районі Торецька агресор зробив п'ять спроб наступу — біля Щербинівки, Степанівки, Плещіївки, Полтавки та Русиного Яру. Два бої там тривають.

На Покровському напрямку, який залишається одним із найнапруженіших на Донеччині, зафіксовано 18 атак ворога. Бої точилися в районах Червоного Лиману, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, а також у бік Мирнограда, Родинського та Балагану. Одне боєзіткнення ще не завершилося.

У Новопавлівському районі українські захисники відбили три атаки біля Тернового та у напрямку Андріївки-Клівцового. Ще один бій продовжується. На Гуляйпольському напрямку захисники України тримають оборону під Полтавкою, де противник веде одразу дві атаки. Російська авіація також завдала ударів по Залізничному та Новоселівці.

На Оріхівському напрямі наступальних дій із боку окупантів був. На Наддніпрянському напрямку окупанти двічі намагалися просунутися, але безуспішно, зазнавши втрат. Також зафіксовано авіаудар по Ольгівці.

Нагадаємо, російські війська розширюють «сіру зону» в Донецькій області та захоплюють лісосмуги у Запорізькій та Дніпропетровській областях.