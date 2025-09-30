На оккупированной Луганщине школьников готовят к работе санитарами

На временно оккупированных территориях Луганской области вчерашних школьников планируют привлекать к работе санитаров медучреждений. Об этом передает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.



«В так называемой «ЛНР» оккупанты объявили о старте новой программы для старшеклассников. Учеников будут обучать химии и биологии с элементами практики в больницах, после чего они смогут получить статус младшего медперсонала и работать санитарами», — говорится в сообщении.



В ЦПД отмечают, что формально это подается как подготовка будущих медиков. Но на самом деле эта программа появилась из-за катастрофической ситуации с кадрами в больницах на оккупированных территориях.



«Из-за войны, массовой мобилизации и бегства квалифицированных специалистов лечить людей на ТОТ Луганщине просто некому», — уточнили в ЦПД.

