На окупованій Луганщині школярів готують до роботи санітарами

На тимчасово окупованих територіях на Луганщині вчорашніх школярів планують залучати до роботи санітарів медустанов. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.



«У так званій «ЛНР» окупанти оголосили про старт нової програми для старшокласників. Учнів навчатимуть хімії та біології з елементами практики у лікарнях, після чого вони зможуть отримати статус молодшого медперсоналу та працювати санітарами», — йдеться у повідомленні.



У ЦПД наголошують, що формально це подається як підготовка майбутніх медиків. Але насправді ця програма з'явилася через катастрофічну ситуацію з кадрами у лікарнях на окупованих територіях.



«Через війну, масову мобілізацію та втечі кваліфікованих фахівців лікувати людей на ТОТ Луганщині просто нікому», — уточнили в ЦПД.

