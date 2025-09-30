Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

На окупованій Луганщині школярів готують до роботи санітарами

30 вересня 2025, 15:54

На окупованій Луганщині школярів готують до роботи санітарами

На тимчасово окупованих територіях на Луганщині вчорашніх школярів планують залучати до роботи санітарів медустанов. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

«У так званій «ЛНР» окупанти оголосили про старт нової програми для старшокласників. Учнів навчатимуть хімії та біології з елементами практики у лікарнях, після чого вони зможуть отримати статус молодшого медперсоналу та працювати санітарами», — йдеться у повідомленні.

У ЦПД наголошують, що формально це подається як підготовка майбутніх медиків. Але насправді ця програма з'явилася через катастрофічну ситуацію з кадрами у лікарнях на окупованих територіях.

«Через війну, масову мобілізацію та втечі кваліфікованих фахівців лікувати людей на ТОТ Луганщині просто нікому», — уточнили в ЦПД.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Луганська область
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
15:54
На окупованій Луганщині школярів готують до роботи санітарами
13:36
ССО вразили станцію радіолокації ЗРК С-400 «Тріумф» в окупованому Криму
13:29
Підліток із Луганщини розповів, як зумів вибратися на волю
21:53
Росіяни залучають до військової підготовки сім'ї з окупованої Луганської області – ОВА
15:25
Дрон завдав удару по нафтобазі в окупованій Феодосії
15:08
Заочно засуджено зрадників, які брали участь у псевдореферендумі на Луганщині
11:49
Співробітники ФСБ затримали в окупованому Севастополі жінку, яка нібито планувала отруїти російських військових
09:28
Українські партизани провели диверсію на залізниці у Волновасі
08:55
Російський військовий допоміг ЗСУ вдарити по ППО на Херсонському напрямку — АТЕШ
16:27
Кремль видаватиме соцвиплати жителям ТОТ «цифровими рублями»: ще один крок до тотального контролю над українцями
14:59
Зовнішнє харчування ЗАЕС відключено понад три дні. Можливий сценарій Фукусіми — The Guardian
15:15
В окупованому Донецьку представили «підручники з історії Донбасу та Новоросії»
11:26
Російське командування відправило в «яму» жителя Донеччини, який з 2015 року воював проти України – ЗМІ
19:33
По трьох газорозподільних станціях на захопленій Луганщині завдано ударів дронами
16:58
Колись річка, тепер стічна канава: що сталося з Кальміусом у Донецьку
12:20
На Луганщині зрадники України отримують квартири переселенців
11:32
В окупованому Донецьку суттєво скоротили кількість автобусних рейсів через паливну кризу – «ЖС»
09:30
Партизани спалили російську військову техніку поблизу окупованого Бердянська
08:53
ГУР знищив літаки Ан-26 і РЛС окупантів у Криму, МО РФ заявило про «збиті дрони»
07:36
10 років колонії: Росія винесла вирок українцю Куршутову
усі новини
18:29
Росія перекидає війська з Херсонської у Донецьку область: у ЗСУ пояснили, з чим це пов'язано
17:33
У Дніпрі після атаки «шахедів» вже відомо про одного загиблого та 15 поранених: виникли кілька пожеж
17:30
Армія РФ скинула авіабомбу на Костянтинівку
17:09
Російські війська атакували Краматорськ: безпілотник влучив у багатоповерхівку
16:55
Армія РФ намагається закріпитися під Полтавкою: ситуація на Торецькому напрямку
16:36
У Дніпрі вибухи після атаки російських дронів: є задимлення
16:24
Шахраї обманювали військових, які повернулися з полону
15:55
Пожежа знищила позиції і техніку російських військ після обстрілу
15:54
На окупованій Луганщині школярів готують до роботи санітарами
15:37
The Telegraph: над заходом України можуть закрити небо
14:48
Росіяни обстріляли Костянтинівку з артилерії: поранено мирних людей
14:14
Вашингтон: масштаби втрат в Україні перевищили мільйон людей
13:53
У Сумах частина шкіл і дитсадків працюватиме дистанційно до кінця року
13:36
ССО вразили станцію радіолокації ЗРК С-400 «Тріумф» в окупованому Криму
13:29
Підліток із Луганщини розповів, як зумів вибратися на волю
13:15
Вранці Краматорськ потрапив під обстріл: дрон пошкодив будинок
12:54
Бої в Куп'янську: ЗСУ відбили штурми і знищили дві вогнеметні системи
12:24
Максим Буткевич став першим українцем — лауреатом премії імені Вацлава Гавела
11:48
МіГ-29 ЗСУ знищив командний пункт десантників РФ у Часовому Ярі
11:46
Президент Польщі запропонував саджати за ґрати за пропаганду «бандерівської ідеології»
усі новини
ВІДЕО
Момент «прильоту» по окупантах. МіГ-29 ЗСУ знищив командний пункт десантників РФ у Часовому Ярі
30 вересня, 11:48
ГУР ликвидировало подполковника Росгвардии. Фото: Разведка Українська розвідка ліквідувала підполковника Росгвардії та ще двох окупантів
30 вересня, 11:41
Віддалений блокпост РФ. Дрон ЗСУ «Aquila» атакував віддалений блокпост РФ
30 вересня, 10:59
Російські безпілотники вранці атакували Дружківку. Фото з місцевих пабліків Вранці Дружківку атакували російські дрони: зафіксовано прильоти біля банку та школи
30 вересня, 10:22
Костянтинівка Донецької області, вересень 2025 року. Скріншот Костянтинівка в кілька кілометрах від лінії фронту, продовжується евакуація
30 вересня, 09:46
Момент зближення українського дрона з російським БПЛА «Ланцет» перед перехопленням і удар. Бійці 95-ї ОДШБр збили «Ланцет» дроном: ефектне відео перехоплення
30 вересня, 08:48

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір