Атака «шахедов» на центр Днепра: количество раненых возросло до 28 человек, среди них ребенок и подросток

Последствия атаки на центр Днепра. Фото: ГСЧС

Количество раненых в результате атаки БПЛА на Днепр возросло до 20 человек. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.



Загорелись офисное помещение и авто. Повреждены многоквартирный дом, общежитие и заведение культуры. Уничтожены две машины, еще 17 – повреждены.



Мэр Днепра Борис Филатов рассказал, что в городе повреждены 20 домов, музей, лицей, корпус высшего учебного заведения, медицинский центр и стоматология.



В пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры уточнили, что повреждены несколько многоэтажек.



В пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области добавили, что удары «шахедов» пришлись по центру Днепра.



В пресс-службе ГСЧС Украины сообщили, что спасатели потушили пожар в офисном здании на площади 700 квадратных метров, ангаре на площади 400 квадратных метров и пяти автомобилях.



Обновлено 20:25. Лысак рассказал, что количество пострадавших в Днепре возросло до 28 человек, среди них 10-летний мальчик и 17-летняя девочка.

Напомним, что ранее было известно об одном погибшем и 15 раненых в результате атаки «шахедов» на Днепр.