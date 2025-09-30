В Днепре после атаки «шахедов» уже известно об одном погибшем и 15 раненых: возникли несколько пожаров

Последствия удара по Днепру. Фото: Днепропетровская ОВА

30 сентября российские оккупанты дронами атаковали Днепр. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.



В городе возникли несколько пожаров.



По данным медиков, в Днепре уже 12 пострадавших. У них осколочные ранения, рваные раны и ушибы. Большинство – госпитализированы. Один человек – в тяжелом состоянии.



Обновлено 17:50. Лысак сообщил, что пострадавшего мужчину, который был в тяжелом состоянии, спасти не удалось.



Количество раненых возросло до 15 человек, среди них 13 – в больнице.



Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в городе повреждено, в частности, здание медцентра и детской стоматологии.

Напомним, что 30 сентября в Днепре погремели взрывы после атаки «шахедов».