В Днепре после атаки «шахедов» уже известно об одном погибшем и 15 раненых: возникли несколько пожаров

30 сентября российские оккупанты дронами атаковали Днепр. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
В городе возникли несколько пожаров.
По данным медиков, в Днепре уже 12 пострадавших. У них осколочные ранения, рваные раны и ушибы. Большинство – госпитализированы. Один человек – в тяжелом состоянии.
Обновлено 17:50. Лысак сообщил, что пострадавшего мужчину, который был в тяжелом состоянии, спасти не удалось.
Количество раненых возросло до 15 человек, среди них 13 – в больнице.
Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в городе повреждено, в частности, здание медцентра и детской стоматологии.
Напомним, что 30 сентября в Днепре погремели взрывы после атаки «шахедов».