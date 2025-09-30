Атака «шахедів» на центр Дніпра: кількість поранених зросла до 28 людей, серед них дитина та підліток

Наслідки атаки на центр Дніпра. Фото: ДСНС

Кількість поранених внаслідок атаки БПЛА на Дніпро зросла до 20 людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



Загорілися офісне приміщення та авто. Пошкоджені багатоквартирний будинок, гуртожиток та заклад культури. Знищені дві машини, ще 17 – пошкоджені.



Мер Дніпра Борис Філатов розповів, що у місті пошкоджені 20 будинків, музей, ліцей, корпус вищого навчального закладу, медичний центр та стоматологія.



У пресслужбі Дніпропетровської обласної прокуратури уточнили, що пошкоджені кілька багатоповерхівок.



У пресслужбі Національної поліції у Дніпропетровській області додали, що удари «шахедів» прийшлися по центру Дніпра.



У пресслужбі ДСНС України повідомили, що рятувальники загасили пожежу в офісній будівлі на площі 700 квадратних метрів, ангарі на площі 400 квадратних метрів та п'яти автомобілях.



Оновлено 20:25. Лисак розповів, що кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 28 людей, серед них 10-річний хлопчик і 17-річна дівчинка.

Нагадаємо, що раніше було відомо про одного загиблого та 15 поранених внаслідок атаки «шахедів» на Дніпро.