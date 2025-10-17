Попытка Путина продвинуть «ветеранов» во власть провалилась

Попытка Владимира Путина обновить вертикаль власти за счёт так называемых «ветеранов» войны против Украины потерпела крах. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.
По данным СВР, на последних региональных и муниципальных выборах в РФ доля кандидатов с военным опытом не превысила 1,5%, а избранными стали лишь 1,85% от общего числа победителей.
Представители армии и лица, связанные с войной, не вошли даже в десятку самых распространённых профессий среди кандидатов. Лидирующие позиции заняли руководители и безработные, что свидетельствует о провале кремлёвской идеи превратить «ветеранов» в инструмент политической легитимации.
Среди причин отказа «свошников» участвовать в выборах разведка называет низкую финансовую мотивацию, нежелание брать на себя политическую ответственность, а также высокие коррупционные ожидания, неприемлемые даже для российской системы.
На этом фоне в РФ зафиксирован самый высокий за десятилетие рост преступности. По данным Генпрокуратуры России, именно участники войны стали главным фактором этого «рекорда», что подчёркивает провал путинского проекта интеграции фронтовиков во власть.
