Попытка Владимира Путина обновить вертикаль власти за счёт так называемых «ветеранов» войны против Украины потерпела крах. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.



По данным СВР, на последних региональных и муниципальных выборах в РФ доля кандидатов с военным опытом не превысила 1,5%, а избранными стали лишь 1,85% от общего числа победителей.



Представители армии и лица, связанные с войной, не вошли даже в десятку самых распространённых профессий среди кандидатов. Лидирующие позиции заняли руководители и безработные, что свидетельствует о провале кремлёвской идеи превратить «ветеранов» в инструмент политической легитимации.



Среди причин отказа «свошников» участвовать в выборах разведка называет низкую финансовую мотивацию, нежелание брать на себя политическую ответственность, а также высокие коррупционные ожидания, неприемлемые даже для российской системы.



На этом фоне в РФ зафиксирован самый высокий за десятилетие рост преступности. По данным Генпрокуратуры России, именно участники войны стали главным фактором этого «рекорда», что подчёркивает провал путинского проекта интеграции фронтовиков во власть.