Спроба Путіна просунути «ветеранів» у владу провалилася

Спроба Володимира Путіна оновити вертикаль влади шляхом так званих «ветеранів» війни проти України зазнала краху. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.



За даними СЗР, на останніх регіональних та муніципальних виборах у РФ доля кандидатів із військовим досвідом не перевищила 1,5%, а обраними стали лише 1,85% від загальної кількості переможців.



Представники армії та особи, пов’язані з війною, не потрапили навіть у десятку найбільш поширених професій серед кандидатів. Провідні позиції посіли керівники та безробітні, що свідчить про провал кремлівської ідеї перетворити «ветеранів» на інструмент політичної легітимації.



Серед причин відмови «свошників» брати участь у виборах розвідка називає низьку фінансову мотивацію, небажання брати на себе політичну відповідальність, а також високі корупційні очікування, неприйнятні навіть для російської системи.



На цьому тлі у РФ зафіксовано найвищий за десятиліття рівень злочинності. За даними Генпрокуратури РФ, саме учасники війни стали головним фактором цього «рекорду», що підкреслює провал путінського проєкту інтеграції фронтовиків у владу.