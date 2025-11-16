Робот-камикадзе К-2 впервые уничтожил российских оккупантов

Ударный робот-камикадзе бригады К-2 впервые был применен непосредственно против живой силы противника. Об этом сообщает Telegram-канал «Український Наступ».

Батальон наземных беспилотных комплексов, созданный в составе бригады К-2 и ставший первым подобным подразделением в истории Украины, продолжает быстро развивать свои тактические возможности.



По данным источника, бойцы роты ударных роботизированных систем скрытно направили наземный дрон к группе из трех российских военнослужащих и активировали встроенный взрывной заряд в момент максимального сближения.

В результате подрыва один из оккупантов был уничтожен, еще один получил тяжелые ранения. Третьего врага добили точечными ударами FPV-дронов, задействованных уже после основного взрыва.

В батальоне подчеркнули значимость операции: «Это первый случай применения наземного беспилотного комплекса К-2 непосредственно против противника. Ранее НРК выполняли исключительно логистические и эвакуационные задачи».

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»