Удар по логістиці РФ: детонували об'єкти палива на ТОТ Донецької області та склад БПЛА

У Генеральному штабі України показали момент нічного запуску українських реактивних дронів «Барс», які завдали ударів по кількох ключових об'єктах у глибині території РФ. За даними військових, уражені потужності Новокуйбишевського нафтопереробного заводу в Самарській області та склад БПЛА підрозділу «Рубікон».



Наголошується, що Новокуйбишевський НПЗ — один із великих переробних комплексів Росії, який щорічно виробляє близько 8,8 млн тонн продукції та випускає понад 20 видів товарних нафтопродуктів. Завод забезпечує російську армію паливом вищої якості для реактивних двигунів. Вночі на підприємстві було зафіксовано потужні вибухи та займання. Масштаби збитків уточнюються.

Крім того, українські сили уразили базу зберігання безпілотників «Рубікон» і перекачувальну станцію паливно-мастильних матеріалів на тимчасово окупованій території Донецької області. Військові також уточнили наслідки удару по Рязанському НПЗ: пошкоджено установки первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-4 та ЕЛОУ-АВТ-6, резервуар з нафтопродуктами та естакаду трубопроводів.



У Генштабі наголосили, що такі операції спрямовані на зниження наступальних можливостей російських військ та створення перешкод у їхній логістиці. Сили оборони продовжать дії, спрямовані на ослаблення можливостей окупаційної армії та змушення Росії припинити агресію проти України.

Раніше, з посиланням на Генштаб, ми писали, що Сили оборони уразили станцію радіолокації «Небо-У» в Криму, військовий ешелон в районі Токмака Запорізької області та скупчення особового складу росіян поблизу Вовчанська в Харківській області.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»