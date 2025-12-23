Украинский истребитель F-16. Фото: Воздушные силы ВСУ

Вблизи города Северск Донецкой области авиация ВСУ поразила здание, откуда работали российские операторы БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе группировки войск «Восток».



Также украинская армейская авиация поразила логистический маршрут ВС РФ возле села Новосергеевка на Донетчине. Там фиксировали постоянное движение личного состава и место сосредоточения операторов дронов.

Напомним, что наземный дрон полтора месяца удерживал позицию вместо пехоты и не дал прорваться российским войскам.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко