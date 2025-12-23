Українська авіація уразила місця зосередження російських операторів безпілотників у Донецькій області

Український винищувач F-16. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Поблизу міста Сіверськ Донецької області авіація ЗСУ уразила будівлю, звідки працювали російські оператори БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі угруповання військ «Схід».



Також українська армійська авіація уразила логістичний маршрут ЗС РФ біля села Новосергіївка на Донеччині. Там фіксували постійний рух особового складу та місце зосередження операторів дронів.

Нагадаємо, що наземний дрон півтора місяця утримував позицію замість піхоти й не дав прорватися російським військам.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко