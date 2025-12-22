Наземный дрон полтора месяца удерживал позицию вместо пехоты и не дал прорваться российским войскам – ВСУ

Украинский наземный дрон ведет огонь на позиции. Фото: кадр из видео

Наземный дрон 3-штурмовой бригады ВСУ полтора месяца удерживал позицию вместо пехоты. Об этом сообщили в пресс-службе 3-го армейского корпуса ВСУ.



По словам военных, роботизированный комплекс 45 суток выходил на боевое дежурство и пулеметным огнем подавлял все попытки ВС РФ прорваться в сектор корпуса.



«Операторы подразделения ударных НРК NC13 управляли роботом DevDroid TW12.7 из безопасного укрытия. За время миссии врагу не удалось ни инфильтрироваться, ни занять нашу позицию. А бойцы удержали рубежи с нулевыми потерями в живой силе», – рассказали в 3-м АК.

Напомним, что «Азов» показал кадры, как отбили масштабный штурм российских морпехов с бронетехникой под городом Доброполье на Донетчине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко