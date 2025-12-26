Войска РФ за сутки обстреляли Донетчину: много разрушений, есть пострадавшие

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия за минувшие сутки, 25 декабря, атаковала населенные пункты Донецкой области. Полиция зафиксировала 1592 удара. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



«Под огнем находились 8 населенных пунктов: города Дружковка, Константиновка, Краматорск, Николаевка, Славянск, поселки Беленькое, Алексеево-Дружковка, село Анновка», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что в результате ударов разрушены 14 гражданских объектов, из них 5 жилых домов.





В Константиновке россияне попали FPV-дроном по гражданскому автомобилю — убили человека, еще двоих ранили.



В результате атаки дрона в Дружковке ранен гражданский человек, поврежден автомобиль.



По Краматорску оккупанты нанесли удар БПЛА «Молния-2» — разрушили частный дом и нежилое помещение.



В Славянске в результате атаки БПЛА повреждены нежилые помещения.



На Алексеево-Дружковку россияне сбросили три авиабомбы «КАБ-250», разрушены три многоэтажных дома.



В Николаевке в результате попадания беспилотников поврежден инфраструктурный объект, в Беленьком — жилой дом и гражданский автомобиль.



Ранее мы писали, что за минувшие сутки, 25 декабря, российские войска убили одного мирного жителя Донецкой области. Человек погиб в Константиновке. Ещё трое гражданских получили ранения в результате обстрелов.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»